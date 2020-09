Covid-19, 3 morti e 70 nuovi contagi in Puglia

TRE DECESSI



LE DICHIARAZIONI DI ANTONIO SANGUEDOLCE



IL DATO PUGLIESE

La Regione Puglia ha comunicato nel pomeriggio di ieri, 10 settembre, che su 3.916 tamponi effettuati,. Di questi 32 riguardano residenti nel barese e così la Città Metropolitana è la più colpita dal virus con 2.305 casi da inizio pandemia (19 a Giovinazzo). Gli altri contagi sono così suddivisi per provincia: 17 nel tarantino, 13 in Capitanata, 5 nella Bat, uno nel leccese, uno nel brindisino, uno fuori regione. Da inizio pandemia gli infetti sono 6.209 su 339.446 test rino-oro-faringei effettuati.Purtroppo continua a crescere anche il numero delle vittime pugliesi. Il totale è di 570, dopo il decesso di due persone nel barese e di una nel tarantino. A Giovinazzo c'è stato un solo morto, il 26 marzo scorso. Si trattava di un 91enne.Così si è espresso Antonio Sanguedolce, direttore della ASL Bari:Continua lo screening dei dipendenti e dei loro contatti stretti nell'azienda di Polignano a Mare, che ha fatto registrare 104 positività.In Puglia ci sono attualmente 1.470 persone positive, di cui 8 a Giovinazzo. Quelli ricoverati sono 187, di cui 6 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare si sta curando l'87,3% dei pazienti, pari a 1.283 persone. Nelle ultime ore sono guarite altre 11 persone e quindi il totale dei pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle è di 4.169.