Covid: 120mila guariti in Puglia, ma ieri registrati altri 32 morti

32 decessi

Il dato pugliese aggiornato

La situazione a Giovinazzo

In un quadro piuttosto desolante a livello nazionale, per ciò che concerne la diffusione del contagio da Sars CoV2, il dato sui guariti pugliesi appare come un raggio di luce in un futuro prossimo piuttosto buio, con la regione in zona rossa da lunedì 15 marzo.I guariti da inizio pandemia sono 120.773, ben 1422 nelle ultime 24 ore.Nella giornata di ieri, 12 marzo, la Puglia ha fatto registrare altri 32 morti: 12 nel barese, 6 nel tarantino e in Capitanata, 4 nella Bat, 1 nel brindisino. Il totale in un anno di emergenza sanitaria è purtroppo salito a 4237 vittime. Nell'Area Metropolitana di Bari sono stati 1373 i pazienti che hanno perso la vita.Nelle ultime ore sono stati registrati 1774 nuovi contagi da Covid-19 su 11.604 tamponi effettuati, pari al 15,28% del totale dei test rinofaringei effettuati. Una percentuale davvero preoccupante.Attualmente ci sono 37.306 persone positive al virus in regione e 1583 (+12) sono i posti letto occupati nei nostri reparti Covid. In 184 lottano in terapia intensiva.Nelle prossime ore aggiorneremo la situazione a Giovinazzo. Al momento ci sono 99 positivi al Sars CoV2 e 824 persone che hanno contratto il virus. 715 sono stati i guariti.