“Corone de Veléne”, la poesia della Touring Juvenatium sul Coronavirus

Da sempre l'arte e la letteratura accolgono il flusso emotivo che periodi particolarmente difficili della Storia hanno suscitato nelle sensibilità più delicate. Questo è avvenuto anche per gli autori dell'associazione(la foto è di archivio ed è meramente rappresentativa di una sola parte di loro, scattata durante la premiazione del concorso di liriche dialettali, ndr), che hanno raccolto in un unico componimento dal titoloi loro sentimenti legati al difficile momento della diffusione del Coronavirus e dell'isolamento che sta tenendo a casa tutta Italia.Scritta in vernacolo da dieci poeti che hanno partecipato agli scorsi concorsi di poesia dialettale indetti dall'associazione giovinazzese, i versi sono stati concepiti all'interno di un gruppo Whatsapp che li riunisce tutti gli autori. Con l'incoraggiamento del presidentehanno ideato ciascuno una parte agganciandosi a quanto scritto prima dal proprio collega. Il risultato è un bellissimo puzzle di immagini, angosce, ma anche desideri e speranze che ripercorrono le varie fasi di quest'ultimo mese ed interpretano lo stato d'animo dei giovinazzesi dinanzi all'infuriare della pandemia.I quadretti evocati scorrono lungo i versi ideati dai poeti: l'iniziale sottovalutazione della situazione; la violenta diffusione nelle regioni del Nord Italia; la quarantena ed i primi canti sui balconi;la tristezza nel vedere paesi e città deserti; la stanchezza di rimanere a casa per tanti giorni; la chiusura delle scuole e la faticosa accettazione delle nuove modalità di apprendimento a distanza; l'ardente desiderio di tornare ad abbracciare i propri cari ed amici; l'invocazione finale allaperché protegga Giovinazzo e tutto il mondo.Tutto questo è: l'accorata e sincera partecipazione ad un dramma che si è abbattuto sull'umanità intera e la speranza che lo stare uniti sotto la protezione divina allontani presto il pericolo del contagio.Vi proponiamo l'intero componimento qui di seguito:Oh... Ava acchemenzéte bûne stu DumilavìndePe tutte l'umanetè nu cazzotte 'mmenze a le dinde,Jinde all'àreje ve 'ngére nu veléneU' munne stè gè chjéine, ca accéjte le crestjéne.Nescéune o' principie s'ha preoccupéte,Stè a seccéte a la Cine, do nan ava arrevéte.Acchesséje tutte s'abbrazzéne, se retrovéne a le fiste...Ma o' Nord, saupe a le meure,s' acchemmenzéne a vedáje le préjme manefiste.Achjéuse jinze a le càsere, nan se sépe ce fè, pe sendisse chjéue vecéine, tutte deffore a candè.Ogne déje ca passese sendéne commende e le teorie de tanda gende :"A stéte u' pipistelle, m'hanne ditte certe amésce,mannagghie a le cinese e ci nu avìve déjsce.'Nfermìre e Dottore,de guardie ventiquattroreLore so' le chjéue esposteE néue...aspettéme resposte.Telegiornale a tutte l'orePe sapaje accóme iè la situazione.U' premier Contefatéche fin' a mezzanotteE l'Italia achjéuteaccóme pe malasorte.U' paiése nuste pére svacandéte....Pattuglie o' angole de le stréte.Iè proprie na brutte infezione!Madonne maje, dacce téue la protezione!Se stè jnde a chése, nan se pote asséje,tutte quanne stu sacrificie ama fè,la saire se fésce fatèche a pegghiè u' sunnee t'addémanne:" ma ciaite stè a seccète a cusse munne?"Chesse quarandéne me stè a fè asséje pazze,Co' megghjéreme ca ogne déje prepére torte e fecazze.Nan posse scè a scappè...nan posse manghe asséje.Stogghie sembe jnze a chésee stogghie peure a 'ngrassè."Sande Necòle, ionne achjéuse tutte le scole, véte téue ciait putə fè,néue la déje tenème ce fè ...so chisse meninne ca schitte a scjuqué,nan studièscene chjéue fattìzzee rombène u' bezizze.Peure u' prèvete nan pote déjsce la Messe come fesce solitamende,O megghie, la déjsce senze le fedéile jnde a la chjise presende,Ecche allore ca véne in aieute Internet,Nepotème méie me déjsce: " la no', famme fè a maje,ciaite stè a fè, saupe a la tastire du calcatore nan sè le méne ado l'ada mette!"E vabbune, te vogghie sendéie,E dope picche timbe, accàume nu sugne, appere u' prèvete saupe u' altere.Figghja maje,te velesse abbrazzèMa sacce ca nan se pote fè,T'acchjamende da lendèneTe saléute co la méne.Ma jnze o' coreStè sembe tutt l'amorePe d'avaje ne picche de consolazione.Candéjme 'nzjme e senéjme da tutte le balcone.Mettéjme peure u' tricolore spannéutePe sendéje u' sinze de nazione ca nan se stéute.Criste méje iè nu segne ca ne si veléute deje.Mo' avaste u' spavinde, ca ne si dète gè assèU' sapème ca séjme peccateure,ma séjme sembe figghie Téue.Oh Marie de Chersegnéne,vine Téue a danne na méne.Protigge tutte u munne,nan solamende Scevenazze,pe petéje ternè a sendéje u' callaure de nu abbrazze.Tine lendène da néue sta corone de veléneNe revolgème a taje, Marie de Chersegnène.