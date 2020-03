Coronavirus, un morto a Cerignola. Primo contagio a Bitonto

Terzo morto positivo al Coronavirus in Puglia. Era ricoverato a Cerignola.La notizia è stata comunicata questa sera dal Capo della Protezione Civile,bollettino giornaliero delle ore 18.00. L'uomo deceduto all'Ospedale "Tatarella" di Cerignola è un. Sarà l'Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso quando analizzerà i campioni clinici.Intanto in serata, attraverso un comunicato del sindaco di Bitonto,è arrivata la conferma di un primo contagio nella città che dista appena 7 chilometri da Giovinazzo.«Purtroppo anche un anziano concittadino - ha scritto in un lungo comunicato il primo cittadino bitontino -, già sofferente per altre patologie, ha contratto il maledetto virus. Una giornata nera per l'Italia e la Puglia per i tanti casi segnalati.Siamo in piena ascesa del contagio e, pertanto, dobbiamo essere ancor di più severi con noi stessi nel seguire le regole che stiamo pubblicizzando da giorni», la sua conclusione.Anche Depalma questa sera, al termine della riunione che ha di fatto istituito ilper gestire l'emergenza a Giovinazzo, ha raccomandato massima prudenza a tutti i cittadini, che dovranno evitare di frequentare luoghi affollati, secondo le indicazioni arrivate nei giorni scorsi dal Governo nazionale, con l'esclusivo interesse di contenere il contagio che oggi è avanzato anche nella nostra regione, come confermato da fonti regionali, conaccertati.Nelle prossime ore i dati aggiornati dalla Protezione Civile.