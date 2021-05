Coronavirus: superati i 6.000 morti in Puglia

Positivi, ricoveri e guariti

Il dato di Giovinazzo non aggiornato

La Puglia ha purtroppo superato ieri, 5 maggio, ledall'inizio della pandemia. Sono stati 12 i decessi registrati nelle ultime ore, 3 nel barese, in Capitanata e nel tarantino, 2 nel leccese, 1 nel brindisino. Il totale è quindi salito a 6010 e 2115 sono stati i morti nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Nelle ultime ore sono stati registrati altri 1174 casi di contagio da Sars CoV2, emersi dall'analisi di 12.351 tamponi rinofaringei, pari al 9,5%, dato in nuovo leggero rialzo.Gli attualmente positivi sul territorio regionale sono 46.486 (-134) ed a casa si stanno curando 44.744 pugliesi, pari al 96,3% del totale degli ammalati. Scende anche il numero dei posti letto occupati nei nostri reparti Covid. Sono infatti 1742 i ricoverati, ben 40 in meno rispetto al bollettino del martedì.Continua a salire il numero di guariti con grande costanza. Nelle ultime ore sono 1293 le persone che si sono negativizzate ed il totale da inizio emergenza sanitaria è salito a 186.819.Non è stato aggiornato il dato sull'epidemia a Giovinazzo, ma al 27 aprile erano 88 i positivi sul territorio comunale, mentre complessivamente i giovinazzesi che si sono infettati sono stati 1169 e 1065 sono i guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le vittime accertate sono 16.