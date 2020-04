Coronavirus, superati i 4.000 contagi in Puglia

Nella giornata di ieri, 30 aprile, la Puglia ha superato i 4.000 contagi da Coronavirus. A riferirlo, nel suo quotidiano bollettino, il Presidente regionale Michele Emiliano, sentito il Direttore del Dipartimento promozione della Salute, Vito Montanaro.Il totale delle persone contagiate da inizio pandemia è salito, nella nostra regione, a. Ieri sono stati registrati altrisu un totale di 2.126 tamponi, pari al 2,02%. Il totale dei test effettuati in regione è salito a quota 62.460. Nella Città Metropolitana di Bari si sono registrati complessivamente 12 nuovi casi, con dato aggregato di 1.313 positività.Intanto sono guaritimentre in 439 restano in ospedale, tra cui 42 persone in terapia intensiva. Si stanno curando a domicilio 2.468 pazienti. In totale i positivi attuali al Covid 19 in Puglia sono 2.949.Si registrano purtroppo altri 5 decessi in regione, nessuno tuttavia ha riguardato la Città Metropolitana di Bari. Le vittime pugliesi da inizio epidemia sono purtroppo 415.