Coronavirus, superati i 245mila guariti in Puglia

Nessun nuovo decesso

Il dato attuale in Puglia

La situazione a Giovinazzo

Sono 245003 i guariti dal Sars CoV2 in Puglia da inizio pandemia. Un dato confortante, se si considera che i pugliesi ammalatisi dalla primavera 2020 sono stati in totale 253763. Nelle ultime 24 ore sono stati 6174 i test rinofaringei effettuati in regione, 41 dei quali (pari allo 0.66%) hanno fatto emergere nuovi casi di infezione, così suddivisi per provincia di residenza del paziente:12 Provincia di Lecce10 Area Metropolitana di Bari6 Provincia di Brindisi5 Provincia Bat5 Provincia di Taranto3 Provincia di Foggia0 casi di provincia di residenza non nota0 casi di residenti fuori regioneNon sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore in Puglia ed i morti per Covid-19 restano 6650, così suddivisi:2276 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1025 Provincia di Taranto720 Provincia Bat675 Provincia di Lecce387 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaAttualmente nella nostra regione vi sono 2110 positivi al Covid-19 (26 in meno rispetto a venerdì) e 2023 di questi si stanno curando a casa. Calano ancora i ricoverati, che sono 87 (-5), e resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva fermo a 8.A Giovinazzo si è ufficialmente chiusa la terza ondata di contagi con 1232 persone contagiate, 1215 guariti e 17 vittime. La nostra cittadina non ha al momento positivi residenti sul proprio territorio.