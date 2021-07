Coronavirus, risalgono i numeri di positivi e ricoveri in Puglia

Decessi

Torna a preoccupare il numero di positivi e ricoverati in Puglia per il Covid-19. Si sta facendo largo la variante delta soprattutto tra giovani ed adulti non vaccinati, come annunciato dall'Assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco.Nella giornata di ieri, 30 luglio, la percentuale di tamponi positivi è tornata a salire al, come non accadeva da metà maggio scorso. I nuovi contagiatinelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia sale a 255.799 il numero di coloro i quali in Puglia hanno contratto il virus e sono 246.971 i guariti (66 nelle ultime ore).Aumentano dunque a 2159 i positivi (+182) e 2069 si stanno curando a casa. In ospedale cresce il numero dei ricoveri, tornatoStabile il dato sulle terapie intensive che al momento ospiterebbero 9 pazienti in tutta la regione. Di seguito il riepilogo dei contagiati dal marzo 2020:95749 Area Metropolitana di Bari45487 Provincia di Foggia39760 Provincia di Taranto27641 Provincia di Lecce25817 Provincia Bat20088 Provincia di Brindisi851 residenti fuori regione406 di provincia di residenza non notaCrescono dunque positivi e ricoveri, ma sembra restare stabile il numero di coloro i quali finiscono in terapia intensiva e dei decessi. Anche ieri non ne sono stati registrati ed il triste computo resta pertanto fortunatamente fermo a 6669. Nell'Area Metropolitana di Bari i morti da inizio emergenza sanitaria sono stati 2278.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore. L'ultimo bollettino comunale raccontava di 6 positivi sul territorio cittadino.