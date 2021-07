Coronavirus, quinto giorno consecutivo senza decessi in Puglia

La situazione in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia può salutare il quinto giorno consecutivo senza decessi: nessuna vittima, dunque, nella giornata di ieri, 3 luglio.Il computo dei deceduti resta fortunatamente fermo a 6642 e 2272 sono stati i morti nel barese.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6269 tamponi rinofaringei, 47 dei quali (pari allo 0.74%) hanno fatto emergere altrettante infezioni (4 nel barese). Da inizio pandemia sono 253471 i pugliesi contagiati e con le 72 negativizzazioni ufficializzate ieri sono 244165 i guariti in Puglia. Di seguito il riepilogo dei contagi per provincia da inizio emergenza sanitaria:95212 Area Metropolitana di Bari45169 Provincia di Foggia39498 Provincia di Taranto26991 Provincia di Lecce25596 Provincia Bat19824 Provincia di Brindisi814 residenti fuori regione367 di provincia di residenza non notaIn Puglia ci sono attualmente 2664 (25 in meno rispetto a venerdì) e 2541 di questi si curano a casa con sintomi lievi o non gravi. I ricoverati in ospedale diminuiscono, altra buona notizia, e sono ora 123 (-6) e 11 sono coloro i quali lottano in terapia intensiva (-1).Sono ufficialmente ancora 2 i positivi in città, 1232 i contagiati da inizio pandemia, 1213 i guariti e 17 i morti (7 nel 2020 e 10 nel 2021).