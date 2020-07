Coronavirus, quattro nuovi contagi in Puglia

LA SITUAZIONE ATTUALE

Quattro contagi da Covid-19 su 2.772 tamponi effettuati nelle ultime ore. È questo il responso che trapela dal bollettino della Regione Puglia diffuso ieri pomeriggio, con la conferma che non vi sono stati altri decessi. Il numero dei morti resta fortunatamente fermo a 551, di cui 151 nel barese ed uno a Giovinazzo.I casi di contagio hanno riguardato due persone residenti nel leccese ed una del foggiano, con il computo complessivo di infetti sul territorio regionale da inizio pandemia salito a 4.596. Nessun caso è stato riscontrato nella Città Metropolitana di Bari, dove il numero dei contagiati resta di 1.502.Sale il numero dei positivi in Puglia, tornato ad 82, di cui 15 in ospedale e 67 in isolamento domiciliare. In 3.963 sono invece guariti dal virus.