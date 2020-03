Coronavirus, quattro decessi in Puglia nella giornata di ieri

Sale a 23 il numero dei decessi

La situazione in Italia

Sono salitiLo ha reso noto, nella serata di mercoledì 18 marzo, il presidente della Regione Pugliasulla base delle informazioni ricevute dal direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. I dati sono aggiornati alle ore 21.00 di ieri ma non tengono conto della suddivisione per provincia, che si spera possa essere aggiornata in giornata.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati complessivamenteSono decedute quattro persone: un uomo di 78 nella provincia Bat, un 71enne nel brindisino, un 81enne e un 71enne nell'Area Metropolitana di Bari, tutti affetti da patologie pregresse secondo quanto comunicato dalla Regione.Tutti i test positivi saranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.28.710 al momento, i casi positivi su tutto il territorio nazionale secondo quanto diffuso dal capo del Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli nel bollettino delle ore 18: i contagi in più registrati rispetto a lunedì sono 2.648.475 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portato il totale a 2.978.1084 le persone dichiarate guarite, ragione per cui il totale è ora di 4.025 persone che si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 14.667 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 2.577 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 12.090 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati 35.713.Ben 3.064 le vittime nella sola Lombardia, regione più colpita con 17.713 casi positivi totali, seguita dall'Emilia-Romagna (4525 casi) e dal Veneto (3214).