Coronavirus Puglia, superati i 230mila guariti

La situazione attuale

I decessi

Sonoi guariti in Puglia dall'inizio della pandemia. Nella sola giornata di ieri, 10 giugno, sono state ufficializzate 1756 negativizzazioni.Sono invece 123 i nuovi contagi sul territorio regionale su 6405 tamponi effettuati, pari all'1,92% del totale. Da inizio emergenza sanitaria sono 251880 i casi di positività al Sars CoV2 (il 9.85% del campione totale). Di seguito il riepilogo:94834 Area Metropolitana di Bari44973 Provincia di Foggia39173 Provincia di Taranto26731 Provincia di Lecce25458 Provincia Bat19543 Provincia di Brindisi801 relativi a residenti fuori regione367 di provincia di residenza non notaScendono invece a 14877 (1641 in meno rispetto a mercoledì ) i positivi sul territorio pugliese e ben 14.545 sono i nostri corregionali che si stanno curando a casa. Cala ancora il numero dei ricoverati nei reparti Covid, sceso a 332 (-25) e 29 sono le persone che lottano in terapia intensiva.Sono stati 8 purtroppo i decessi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, nessuno ha riguardato residenti nel barese. Il computo delle vittime è quindi salito a 6577, di cui 2267 nella sola Area Metropolitana del capoluogo.Il dato di Giovinazzo verrà aggiornato nelle prossime ore.