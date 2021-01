Coronavirus Puglia: nelle ultime ore 20 morti, 1150 guariti e 631 nuovi contagiati

Nelle ultime 24 ore, la Puglia ha fatto registrare purtroppo altri 20 decessi riconducibili al Covid-19, così suddivisi per provincia di provenienza della vittima: 9 nel barese, 6 in provincia di Taranto, 2 nella Bat, 1 nel brindisino, nel leccese e un residente fuori regione. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è pertanto salito a 2536, di cui 769 nell'Area Metropolitana di Bari.Nella nostra regione sono stati altresì registrati 631 contagi da Sars CoV2 su 4138 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, pari al 15,24% del totale dei test. Dato nuovamente superiore alla media nazionale, ferma ieri al 13,84%.Di questi nuovi contagiati, ben 318 risiedono in uno dei comuni del barese.In Puglia ci sono attualmente 53.539 positivi, un dato in forte discesa dopo il weekend appena trascorso. Di questi circa il 97% si sta curando a casa, mentre i ricoverati in ospedale sono anch'essi in calo e risultano 1464 (12 in meno nelle ultime ore). Purtroppo va sottolineato anche che vi sono 137 persone nei nostri reparti di terapia intensiva, uno in più se confrontato con l'ultimo rilevamento.Ottime notizie infine sui guariti, ben 1150 registrati nelle scorse ore, che portano il totale a 38.209 dall'inizio della pandemia.Non vi sono novità sugli attualmente positivi a Giovinazzo dal 30 dicembre scorso. Il dato ufficiale diffuso dal Comune resta quello di 199 attualmente alle prese col virus e 6 vittime da inizio pandemia.