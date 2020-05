Coronavirus, nessun decesso nella Città Metropolitana di Bari nella giornata di ieri

Nessun decesso per Covid-19 nella Città Metropolitana nella giornata di ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino diramato dalla Regione Puglia. Purtroppo vi sono stati altri 5 decessi, due nel brindisino, due nella provincia di Barletta-Andria-Trani ed uno nel foggiano.Il totale delle vittime è quindi salito in PugliaSui 1.755 tamponi effettuati nelle ultime ore, solo 10 hanno dato esito positivo ed in 7 casi hanno riguardato persone residenti nell'Area Metropolitana barese, dove hanno contratto il virus 1.427 persone. Il totale dei test effettuati da inizio pandemia è di 81.497. Anche gli ultimi sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la verifica di seconda istanza. I positivi al momento sono 2.421.Ottime notizie sul fronte dei guariti: in. In ospedale restano 334 pugliesi e di questi in 31 si trovano in terapia intensiva. A casa si stanno curando in 2.056, ma il loro numero è diminuito nelle ultime ventiquattro ore di ben 116 unità.