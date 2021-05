Coronavirus, la Puglia sotto i 40mila positivi. Ieri registrati altri 23 decessi

23 decessi

Il dato di Giovinazzo

I casi attualmente positivi al Sars CoV2 in Puglia sono 39241 (-1054 in meno rispetto a giovedì) e 37.920 sono i pazienti che si stanno curando a casa. In ospedale sono occupati 1321 posti letto, 62 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Tra questi, ci sono anche 148 pugliesi che purtroppo lottano in terapia intensiva, ma anche questo è un dato in discesa.Nelle ultime ore sono stati registrati 591 casi su 9827 tamponi effettuati, pari al 6,01% dei test effettuati in regione.Dall'inizio della pandemia sono 245.378 le persone che si sono infettate in Puglia (il 10,38% di quelle sottopostesi a tampone).I guariti sono stati sin qui 199.894 pazienti sono guariti (1621 nelle ultime ore)La nostra regione purtroppo piange altre 22 vittime del virus, 7 nel tarantino, 7 nel barese, 3 nel foggiano, 3 nel Basso Salento, 2 nel brindisino, 1 nella Bat. Il triste computo delle morti racconta di 6242 corregionali deceduti. Questo il riepilogo per ciascuna provincia:2179 Area Metropolitana di Bari1452 Provincia di Foggia948 Provincia di Taranto660 Provincia Bat583 Provincia di Lecce351 Provincia di Brindisi38 residenti fuori regione15 di provincia di residenza non notaSono 63 gli attualmente positivi sul territorio cittadino e 16 sono state le vittime complessive da inizio emergenza sanitaria.1215 persone hanno contratto il virus e 1132 sono i guariti.