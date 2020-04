Coronavirus, l'iniziativa di siAmo il Sud sbarca in Emilia Romagna

L'iniziativa promossa da, divulgata sui giornali telematici locali, sbarca in Emilia Romagna. È proprio lì che i residenti di origine giovinazzese hanno sposato subito l'iniziativa e, dopo aver letto gli articoli apparsi anche su, hanno deciso di aiutare l'associazione.Come? Facendo recapitareche, nella mattinata di ieri, sono stati consegnati aie ad una famiglia dello stesso comune. Gli uffici comunali, successivamente, li faranno recapitare a casa degli studenti delle famiglie giovinazzesi più bisognose per il proseguimento delle lezioni, proprio come previsto dal Ministero dell'Istruzione, attraverso laIl responsabile organizzativo cittadino,, si dice «pienamente soddisfatto di questa iniziativa che sta dando ottimi risultati anche fuori regione» e soprattutto di «aver potuto accontentare tre famiglie locali i cui figli possono continuare a seguire le lezione dalle proprie abitazioni». L'obiettivo, infatti, è quello di raccogliere da privati e aziende gli apparati informatici inutilizzati per distribuirli agli studenti che ne abbiano necessità.Ma le attività dinon sono terminate: è sempre attivo, sino al 3 maggio, il servizio di consegna a domicilio di prodotti alimentari e farmaci effettuato dai soci dell'associazione. Per informazioni è possibile contattare il numero