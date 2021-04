Coronavirus: in Puglia superati i 200mila contagiati da inizio emergenza

15 decessi

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha superato ieri idal Sars CoV2 da inizio emergenza sanitaria. Per la precisione sono 201.195 i pugliesi che hanno contratto il virus. I guariti, in compenso sono stati 145.113, grazie ai 608 registrati nelle ultime ore.Ed a proposito di ultime ore, sono emersisu 10.218 tamponi effettuati, pari ad un poco consolante 15,93% sul campione totale. Dei nuovi casi, ben 588 riguardano persone che risiedevano nel barese.Di seguito il riepilogo dei contagi da inizio pandemia.78636 Area Metropolitana di Bari36955 Provincia di Foggia31186 Provincia di Taranto19674 Provincia Bat19129 Provincia di Lecce14621 Provincia di Brindisi697 relativi a residenti fuori regione297 di provincia di residenza non notaLa nostra regione ha dovuto purtroppo registrare anche nella domenica di Pasqua altri 15 decessi: 5 nel barese, 4 nel tarantino, 3 nel brindisino, 1 nella Bat, 1 in Capitanata, 1 riguardante un residente fuori regione. Il computo delle vittime dal principio della pandemia è dunque salito a 4911. Questa la ripartizione delle morti per ciascuna provincia:1664 Area Metropolitana di Bari1270 Provincia di Foggia680 Provincia di Taranto562 Provincia Bat414 Provincia di Lecce271 Provincia di Brindisi35 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaAttualmente ci sono 51.171 positivi al Covid in regione, 49.023 si stanno curando in isolamento domiciliare, mentre il 4,2% è ricoverato in ospedale (2148 pazienti, -5 rispetto al sabato).A Giovinazzo ci sono attualmente 154 persone alle prese con il virus, alcune delle quali ospedalizzate. In 1002 hanno contratto la malattia da inizio pandemia ed 835 sono i giovinazzesi che se la sono lasciata alle spalle. Purtroppo sono state confermate altre 2 vittime ed il totale è salito a 13. Sono stati 7 i morti nel 2020 e già 6 dall'inizio del 2021.