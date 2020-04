Coronavirus, in Puglia ieri 6 decessi e 82 nuovi positivi

Rallenta leggermente il contagio da Coronavirus in Puglia, conregistrati tra i 1.595 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il dato è stato fornito dal presidente della Regione,, sentito il Direttore del dipartimento salute, Vito Montanaro.I nuovi casi registrati sono quindi così suddivisi: provincia di Foggia (49, dato preoccupante),, leccese (6), provincia di Taranto (5), brindisino (15). Nessun caso nella Bat.Sono invece 6 i decessi in tutta la regione, uno riguardaIl totale di casi positivi nelle singole province è dunque il seguente:701 nel foggiano, 395 in Salento, 299 nel brindisino, 206 in provincia di Taranto, 212 nella Bat. 24 sono invece i casi relativi a residenti fuori regione e 9 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati complessivamente 26.088 tamponi.I guariti dal Covid 19 sono oramentre in terapia intensiva restano in 86. Sono ospedalizzati 630 pazienti, altro dato in diminuzione, con ben 1.585 casi che sono curati a domicilio.