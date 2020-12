Coronavirus: in Puglia diminuiscono i positivi, ma ieri si sono registrati 47 decessi

47 decessi

La situazione giovinazzese

Diminuiscono gli attualmente positivi al Covid-19 in Puglia. Sono(481 in meno rispetto a domenica) e di questi 51.524 si stanno curando in casa, mentre 1494 sono le persone attualmente in ospedale. E questo è un dato inquietante: nelle ultime ore, infatti, hanno varcato la soglia di un nosocomio pugliese ben 50 nuovi pazienti. I guariti sono stati invecesolo nelle ultime ore, con il computo complessivo che è salito a 31.533 persone che si sono lasciate il virus alle spalle.Nel bollettino diffuso dalla Regione Puglia nel pomeriggio di lunedì 28 dicembre, sono 645 i nuovi contagiati, a fronte di 4147 tamponi effettuati, pari al 15,55% del totale. Anche questo un dato in crescita e superiore alla media nazionale, ferma al 12,49%. Dei nuovi positivi, 219 risiedono nell'Area Metropolitana di Bari, nei comuni della quale, da inizio pandemia, si sono infettate 33.560 persone.La Puglia ha fatto registrare anche 47 decessi, divenendo nella giornata di ieri una delle regioni col maggior numero di morti. Le vittime sono così suddivise per area geografica: 5 nella Bat, 2 nel barese, 2 in Capitanata, 2 nel tarantino, 1 nel brindisino. Da inizio emergenza sanitaria sono decedute 719 persone nei comuni che compongono l'Area Metropolitana di Bari.A Giovinazzo un nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il dato fermo al 19 dicembre racconta di 184 attualmente positivi e 6 vittime sul territorio cittadino.