Coronavirus: in Puglia 871 nuovi casi e 29 morti nelle ultime ore

29 decessi nelle ultime 24 ore

La situazione attuale

Il dato di Giovinazzo

I tamponi registrati sul territorio pugliese nelle ultime 24 ore sono stati 9690, 871 dei quali (pari all'8.98%) hanno avuto riscontro positivo al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1304490 test, dai quali sono emersi complessivamente 121838 casi di positività (il 9.34% del campione totale). Questa la suddivisione per provincia dei contagiati:342 Area Metropolitana di Bari251 Provincia di Taranto111 Provincia di Lecce62 Provincia Bat53 Provincia di Brindisi45 Provincia di Foggia5 residenti fuori regione2 casi di provincia di residenza non notaIn Puglia si sono purtroppo registrati altri 29 decessi: 14 nel barese, 7 in provincia di Taranto, 4 nella Bat, 3 nel foggiano, 1 nel brindisino. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3.179. Nell'Area Metropolitana di Bari sono stati superati i mille decessi, per l'esattezza 1.019.Gli attualmente positivi in Puglia sono quindi 52157 (121 in meno rispetto venerdì), il 3% circa dei quali è ricoverato in ospedale (1552, 17 in meno rispetto a venerdì) mentre il 97% (50605 persone) è in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 163 pazienti ed il calo di 5 unità non è purtroppo sempre sinonimo di condizioni migliorate.I guariti sono saliti complessivamente a 66.502 da marzo 2020 ad oggi e quelli che si sono lasciati alle spalle il virus nelle ultime ore sono stati ben 963.A Giovinazzo ci sono attualmente 186 positivi al Sars CoV2. Da inizio pandemia sono stati 581 i giovinazzesi contagiati ed in 387 sono guariti. Purtroppo le vittime sono state 8.