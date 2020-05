Coronavirus, in Puglia 27 nuovi casi e 4 decessi

LA SPIEGAZIONE DI LUIGI LOPALCO



IL BILANCIO PUGLIESE

Un dato ha destato preoccupazione nel pomeriggio di ieri, 22 maggio: in Puglia ci sonoal Covid-19 registrati nelle ultime ore. 13 riguardano la Città Metropolitana di Bari. I decessi sono invece stati inveceed uno di essi riguarda un paziente residente nel barese. Il totale delle vittime è quindi salito ada inizio emergenza sanitaria.In realtà, ha spiegato ila capo della task force regionale sull'epidemia, «6 casi dei 27 registrati oggi (ieri, ndr) dal bollettino sono riferiti a procedure di riallineamento degli archivi e sono dunque risalenti a casi diagnosticati nei mesi precedenti e riferiti a focolai già sotto controllo». I restanti 21 casi, ha quindi specificato, «sono da distribuire negli ultimi dieci giorni, 12 sono stati diagnosticati giovedì e 3 in data di ieri».Dal 10 maggio, pertanto, il numero di casi positivi giornaliero si è mantenuto in media sulla decina al giorno. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.In Puglia complessivamente sono stati registrati 4.440 contagi, dei quali 1.447 che afferiscono a persone residenti nell'ex provincia barese. 11 quelli che hanno riguardato Giovinazzo, con un decesso e 7 persone ormai guarite.A proposito di guariti, nella nostra regione si sono lasciati alle spalle il virus ben 2.120 pazienti, mentre in 233 sono ricoverati in ospedale e di questi ancora in 17 sono in terapia intensiva. A casa si stanno curando invece 1.588 pugliesi. Attualmente, le persone ancora positive al virus sono 1.838.