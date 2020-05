Coronavirus, in Puglia 11 positivi e 2 morti nelle ultime ore

Ci sono 11 nuovi casi di positività al Covid 19 in Puglia. Lo ha comunicato il Presidente regionale Michele Emiliano nel bollettino di ieri, 8 maggio. Gli 11 casi sono emersi su 1.928 tamponi effettuati (pari allo 0,5%) ed 5 sono riferiti a persone che vivono nelle ex provincia barese, dove i casi totali da inizio emergenza sanitaria sono saliti così a 1.371.Il totale dei tamponi effettuati dalla diffusione del contagio sono ad oggi 74.724, mentre quello dei positivi è di 4.256. Attualmente restano affetti da Covid 19 in 2.733 pugliesi. Nessuno risiede stabilmente a Giovinazzo.Purtroppo si sono registrati altri 2 decessi, uno dei quali ha riguardato l'Area Metropolitana di Bari. Il totale delle vittime in Puglia sale dunque a 443.I guariti, per fortuna, ora sono 1.080. In ospedale restano ricoverate 349 pazienti, 6 in meno nelle ultime 24 ore. Di questi in 33 si trovano in terapia intensiva. A casa si stanno curando in 2.351, anche questo un dato in calo di 59 unità.