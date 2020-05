Coronavirus, in Puglia 11 nuovi contagi. Ma i guariti ora sono più di 1.500

Ancora 4 decessi

Ancorain Puglia per il Covid-19, come reso noto nella serata di ieri dal Presidente regionale Michele Emiliano. I nuovi infetti sono lo 0.49% dei 2.221 tamponi effettuati nelle ultime ore e 2 di loro risiedono nella ex provincia barese.Da inizio pandemia, in Puglia ci sono statidi positività accertata al Coronavirus, 1.429 nella Città Metropolitana di Bari, di cui Giovinazzo è parte. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 83.713 test orofaringei e tutti sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le evidenze di seconda istanza.La buona notizia arriva dai guariti, che sonoA casa restano a curarsi in 1.985, anche questo dato in netto calo, mentre in ospedale sono ricoverati ancora 310 pazienti, di cui 27 in terapia intensiva. I positivi diminuiscono anch'essi: in Puglia ce ne sono ancora 2.322, ben 99 in meno con riferimento al bollettino di martedì.Purtroppo non si fermano nemmeno i decessi, sebbene decisamente diminuiti nelle ultime settimane. Il Covid-19 ha mietuto altre 4 vittime, due nel barese ed altrettante nella provincia di Foggia. Il totale dei morti da inizio pandemia è pertanto mestamente salito a 460.