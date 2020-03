Coronavirus, in Puglia 1.803 positivi e 110 morti

IN ITALIA

Ci sono staticasi di positività al Coronavirus da inizio pandemia. Lo ha comunicato, nel pomeriggio di martedì 31 marzo, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore del dipartimento promozione della salute, Vito Montanaro.Dei 956 test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore, sono, distribuiti nel seguente modo secondo la ripartizione provinciale: Foggia (52), Area Metropolitana di Bari (22), Salento (10), Taranto (5), Brindisi (0) e Bat (8). La somma dei dati per provincia è superiore di 6 casi perché include le schede non ancora attribuite e che sono state nel frattempo assegnate nella giornata di ieri. Tutti i test sono stati poi inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la verifica consueta di seconda istanza.Il totale di casi positivi nelle singole province vede questa crescita: 616 nell'Area Metropolitana di Bari, 457 nel foggiano, 303 nel leccese, 164 nel brindisino, 126 in provincia di Taranto, 111 nella Bat. 19 casi relativi a residenti fuori regione e 7 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 14.073 test.Secondo i dati forniti nella conferenza stampa del martedì dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i positivi attuali in Italia sarebbe 77.635 al momento. I contagi in più registrati rispetto a venerdì sono stati 2107. 837 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore, che hanno portato il totale a 12428.15.729 persone si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 28.192 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 4.023 occupano posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, 45.920 persone risultate positive al Covid-19. I contagiati, dall'inizio della pandemia, sono stati pertanto ben 105.792.