Coronavirus, i casi di positività a Giovinazzo ora sono cinque

NUOVI CASI DI POSITIVITÀ A GIOVINAZZO

153.000 EURO A GIOVINAZZO PER I MENO ABBIENTI

LA SVOLTA?

Vi riportiamo il bollettino serale del Sindaco di Giovinazzo,, aggiornato alla serata di domenica 29 marzo. Salgono a 5 i casi di positività al Coronavirus. Spiega tutto il primo cittadino.«Buonasera a tutti, eccoci per gli aggiornamenti consueti. Saledi cui abbiamo avuto conferma. Gli. Stiamo seguendo giornalmente la situazione facendo sentire la nostra vicinanza alla famiglia in questione. Confidiamo in un celere decorso, al momento non c'è stato comunqueOggi abbiamo letto il dispositivo che regola l'erogazione dei fondi straordinari per la solidarietà alimentare così come comunicato ieri dal Governo. A Giovinazzo spetta la somma diSiamo già al lavoro per azionare questo meccanismo di solidarietà e ci stiamo organizzando per spiegare al meglio come accedere a questa misura di sostegno e come procederemo all'erogazione visto che dobbiamo evitare assembramenti e rispettare comunque le misure di sicurezza.Già da domani, comunque, consegneremo generi alimentari già in possesso del Comune (banco alimentare) o donati da cittadini volenterosi. Le segnalazioni al servizio sociale (0803945151 / assistentesociale@comune.giovinazzo.ba.it ) arrivano con continuità e anche oggi abbiamo raccolto nuove richieste.I numeri nazionali dicono che probabilmente siamo ad un punto di svolta di questa epidemia che dovrebbe finalmente diminuire nei suoi numeri: proprio per non vanificare i sacrifici fatti finorain questi giorni e rispettare in modo rigoroso le misure di sicurezza».