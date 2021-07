Coronavirus, due morti in Puglia nelle ultime ore. Ma i nuovi contagi sono stati appena 25

Contagi ancora in netto calo

Il dato di Giovinazzo

Dopo cinque giorni senza decessi, nella domenica pugliese sono state registrate due vittime per Covid-19: una nel barese ed una nel brindisino. Il computo dei morti per Sars CoV2 nella nostra regione da inizio pandemia è quindi stato aggiornato a 6644. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:2273 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1024 Provincia di Taranto720 Provincia Bat673 Provincia di Lecce387 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaContinua a scendere il numero di contagi giornaliero, ieri solo 25 i nuovi casi registrati in regione su 3710 tamponi effettuati, pari allo 0,67% del campione totale. 4 i nuovi casi nell'Area Metropolitana di Bari, letteralmente presa d'assalto dai turisti di ogni parte d'Italia e da molti stranieri.Attualmente in Puglia ci sono 2660 (4 in meno rispetto a sabato) e 2542 sono coloro i quali si stanno curando a casa con sintomi lievi o contenuti. In ospedale restano ricoverate 118 persone (-5) e purtroppo 10 di queste si trovano in terapia intensiva.I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 27 e complessivamente, da inizio emergenza sanitaria, sono 244192 su 253496 casi emersi.A Giovinazzo ci sono attualmente 2 positivi al virus, 1232 sono stati i contagiati da inizio pandemia, 1213 i guariti e 17 le vittime.