Coronavirus, Conte in diretta tv: «Dal 4 maggio dati molto confortanti»

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,, ha tenuto una conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno, dando inizio ufficiale alla Fase 3 dell'emergenza sanitaria.«Dal 4 maggio in Italia abbiamo dati molto confortanti. Ricordate - ha spiegato rivolgendosi agli italiani - che siamo tra i primi in Europa a riattivare le attività, perché abbiamo accettato tutti insieme questi sacrifici», ha detto il premier.Pochissime le novità: oltre a riepilogare le riaperture, il Presidente del Consiglio ha dichiarato: «Riapriamo i confini tra le regioni. I dati della curva ci dimostrano che le misure che abbiamo preso stanno funzionando, come quella di procedere con riaperture progressive. Le misure efficaci restano il distanziamento fisico e l'uso, ove è necessario, delle mascherine. Abbandonare queste precauzioni sarebbe una grave leggerezza in questo momento».Conte si è poi proiettato al futuro a medio termine, facendo intravedere un cauto ottimismo: «Ora un nuovo inizio. Dobbiamo agire nel segno dello spirito del 2 giugno, nel segno della condivisione. Dobbiamo ridisegnare l'Italia. È un'occasione storica, dobbiamo rinnovare il Paese dalle fondamenta», ha quindi concluso.