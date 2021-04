Ordinanza scuola Puglia: il Governo potrebbe impugnarla

Il Governo starebbe valutando la possibilità di impugnare l'ultima ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che permette ai genitori di scegliere se mandare i propri figli a scuola in presenza oppure optare per la didattica digitale integrata.Stando a quanto riportato ieri dal quotidiano "Il Foglio", il provvedimento regionale andrebbe contro il decreto del Governo e da ieri sera della questione è stato investito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.Interrogato in merito durante la conferenza stampa della serata di giovedì 8 aprile, il premier Mario Draghi ha confermato le voci, e proprio in merito alla possibilità di impugnare l'ordinanza della Regione Puglia ha dichiarato: «Ci stiamo pensando, ma non abbiamo ancora preso una decisione».