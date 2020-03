Coronavirus, attivato stasera il Centro Operativo Comunale

«Stasera abbiamo attivato il. Occorre raccordare gli interventi di protezione civile in questa fase dell'emergenza legata al contagio delRaccomandiamo nuovamente a tutti di evitare di frequentare luoghi affollati, di evitare assembramenti».L'annuncio è arrivato questa sera direttamente dal Sindacoche ha quindi raccomandato tutta la popolazione ad essere attenta a seguire le indicazioni governative per evitare il contagio.«D'ora in avanti metteremo in campo alcune misure tese ad evitare che soprattutto gli anziani e le categorie a rischio escano di casa - ha spiegato il primo cittadino di Giovinazzo -. Con i servizi sociali cercheremo di attivare nuovi servizi a domicilio. In particolare con l'aiuto delle farmacie e dei medici di base (coordinate dai fiduciari su Giovinazzo) cerchiamo».A questo link che collega alla pagina dedicata della Regione Puglia ci sono le indicazioni sui numeri da chiamare ed i comportamenti da seguire http://www.regione.puglia.it/coronavirus-cosa-fare «A livello comunale - ha aggiunto Depalma - si possono segnalare esclusivamente situazioni di anziani e categorie a rischio che necessitano di servizi a domicilio, così da evitare ogni uscita, sono disponibili i seguenti numeri:piantone polizia locale 7-21 ogni giorno);(servizi sociali, lun.-ven. 8-14, il martedì e il giovedì anche 15-18). È importante che per ogni aggiornamento seguiate solo i canali istituzionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Puglia)».In questo caso, oltre alle pagine Facebook ufficiali, il sindaco invita la cittadinanza ad iscrivervi al Canale Telegram del Comune di Giovinazzo per ricevere aggiornamenti utili. Di seguito il link: https://t.me/comunegiovinazzo ha concluso Depalma.Il Centro Operativo Comunale si riunirà nuovamente lunedì 9 marzo, alle ore 15.00, a Palazzo di Città.