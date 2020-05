Coronavirus, 8 nuovi positivi e 2 morti nel sabato pugliese

Sonoi nuovi casi di positività registrati in Puglia nelle ultime ore, su 1.924 tamponi. I casi totali nella ex provincia barese da inizio pandemia sono pertanto 1.434, mentre i nostri corregionali contagiati sono stati complessivamentea fronte di 89.611 test orofaringei effettuati.Nel dato fornito sabato sera dalla Regione si inseriscono purtroppo due nuovi decessi, uno dei quali ha riguardato una persona della Città Metropolitana di Bari. Il computo delle vittime pugliesi dall'inizio di questa emergenza sanitaria è dunque salito aSi aggiorna anche il dato delle persone guarite, che in Puglia sono ormai, ben 83 in più nelle ultime ventiquattro ore. Sono attualmente ricoverate in ospedale, nei nostri reparti Covid, 272 pazienti e 22 di essi lottano ancora in terapia intensiva. In 1.810 si stanno curando in isolamento domiciliare ed anche in questo caso il dato è confortante con una riduzione di 63 unità. I positivi in Puglia al 16 maggio restano quindi 2.104.