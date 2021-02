Coronavirus: 710 i contagiati a Giovinazzo da inizio emergenza sanitaria

52mila contagiati nel barese

17 decessi

La situazione attuale in Puglia

I numeri dell'epidemia a Giovinazzo sono stati aggiornati ieri, 17 febbraio, e sono aggiornati al 14 febbraio. A quella data risultano 127 i positivi al Sars CoV2 sul territorio cittadino, mentre da marzo 2020 ad oggi hanno contratto il virusTra questi, 574 sono stati i guariti e purtroppo 9 le vittime (6 nel 2020, 3 nel 2021); il più giovane aveva 57 anni ed il più anziano 91.Sono 51.995 le persone residenti nel barese che hanno contratto il Coronavirus. Il dato è aggiornato a ieri, mercoledì 17 febbraio, mentre sono 883 i nuovi contagiati in Puglia su 10.374 tamponi effettuati nelle ultime ore, pari all'8,51% del totale. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.458.849 test, dai quali sono emersi nella nostra regione complessivamente 137.078 casi di positività (il 9.39% del campione totale). Questa la suddivisione dei positivi tra province:51995 Area Metropolitana di Bari28194 Provincia di Foggia19677 Provincia di Taranto14804 Provincia Bat11589 Provincia di Lecce10100 Provincia di Brindisi571 relativi a residenti fuori regione148 di provincia di residenza non notaLa Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore anche 17 decessi: 7 nel barese, 4 in provincia di Lecce, 2 in Capitanata e nel tarantino, 1 nella Bat e un residente fuori regione . Il computo totale dei morti pugliesi dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3672. Tra questi 1173 risiedevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Gli attualmente positivi al virus in Puglia sono 38034 (1154 in meno rispetto a martedì). Il 3,8% del totale delle persone contagiate è ricoverato in ospedale: sono per l'esattezza 1470, 10 in meno se confrontati col bollettino del 16 febbraio, mentre il 96.2% (36564 persone) è in isolamento domiciliare. Stabile il numero di pazienti in terapia intensiva, sono 156.Il totale dei guariti sale ancora: solo nella giornata di ieri sono state ufficializzate altre 2020 negativizzazioni, portando il computo da inizio pandemia a 95.372 persone che si sono lasciate il Covid-19 alle spalle.