Coronavirus, 64 decessi e 1853 guarigioni in Puglia nelle ultime ore

La situazione pugliese attuale

Puglia in zona arancione da lunedì 26 aprile, ma che ha fatto registrare nelle scorse 24 oreuno dei record da inizio pandemia. I decessi sono così suddivisi per provincia di residenza delle vittime: 25 nel barese, 15 nel leccese, 13 nel tarantino, 5 nel brindisino, 4 nella Bat, 2 in Capitanata. In totale in Puglia sono morte per il Covid 5632 persone. Di seguito la suddivisione per provincia:1992 Area Metropolitana di Bari (16 a Giovinazzo)1351 Provincia di Foggia821 Provincia di Taranto595 Provincia Bat498 Provincia di Lecce321 Provincia di Brindisi37 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaI guariti sono invece stati 1853 ed hanno portato il totale da inizio pandemia a 171894.Gli attualmente positivi in Puglia sono 49197 (-225 rispetto a giovedì), il 4.1% dei quali è ricoverato in ospedale (2031, 48 in meno rispetto a giovedì) mentre il 95.9% (47166 persone) è in isolamento domiciliare. 247 i posti occupati nei reparti di terapia intensiva delle strutture pugliesi, dato non aggiornato.Nelle prossime ore vi aggiorneremo sui dati giovinazzesi.