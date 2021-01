Coronavirus: 23 morti, 1581 nuovi contagi e 1110 guariti in Puglia nelle ultime ore

Il 15,75% dei tamponi risultati positivi

Sono stati purtroppo 23 i morti nell'Epifania pugliese per il Covid-19, tra i quali 11 risiedevano nel barese. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito. Il computo totale delle persone decedute in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2573. Complessivamente nella ex provincia di Bari ci sono state 787 vittime.Nelle scorse ore, su 10.037 tamponi effettuati, 1.581 hanno dato esito positivo al Sars CoV2, pari al 15,75% del totale. Tra i positivi, ben 598 sono residenti dell'Area Metropolitana di Bari.Nella nostra regione hanno superato i 40.000: sono 40.345 per l'esattezza, grazie al dato di mercoledì 6 gennaio che racconta di ben 1.110 persone che si sono lasciate il virus alle spalle nelle ultime ore.In Puglia ci sono attualmente 54.028 persone positive al Covid-19 e di queste il 97,2% si sta curando a casa, perché asintomatica o paucisintomatica o con sintomi che non richiedono ospedalizzazione. I ricoverati sono scesi ancora e sono 1383, 18 in meno nelle ultime ore. Purtroppo tra questi ci sono 153 pazienti che lottano in terapia intensiva.A Giovinazzo il dato è aggiornato dunque al 3 gennaio e racconta di 186 attualmente positivi, 457 contagi da inizio pandemia, 265 guariti e 6 decessi, tutti avvenuti tra fine marzo e gli inizi di dicembre 2020.