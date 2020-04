Coronavirus, 22 nuovi casi in Puglia. Ieri due morti

Nelle ultime ore si sono registrati 22 nuovi casi di positività al Coronavirus in Puglia, secondo i dati forniti dal Presidente regionalesentito Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento promozione della salute. Nessuno riguarda la nostra Area Metropolitana. I due casi che il Comune ha comunicato a Giovinazzo nella serata di ieri afferiscono a tamponi fatti nei giorni scorsi ed a protocolli avviati almeno 48 ore prima.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sonoe quindi ha dato esito positivo solo l'1,4% dei tamponi.I positivi al Covid 19 da inizio pandemia in Puglia sono pertanto saliti a 3.980 e nell'Area Metropolitana di Bari rimangono tuttavia stabili a 1.285.In ospedale restanotra cui i, numero immutato nelle ultime ventiquattro ore. A casa si stanno curando in 2.420, con un nuovo incremento di 8 unità, mentre i guariti sono 654, 13 in più dimessi nella giornata di ieri.Martedì si sono registrati anche due nuovi decessi, entrambi nella Città Metropolitana di Bari. Il macabro bilancio è quindi aggiornato a