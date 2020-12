Coronavirus: 1478 nuovi contagi in Puglia. 43 sono stati i decessi, 190 i guariti

ALTRI 43 DECESSI

LA SITUAZIONE PUGLIESE

IL DATO DI GIOVINAZZO

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore 1478 casi di positività al Covid-19 su 10.209 tamponi effettuati, pari al 14,47% del totale, dato superiore alla media nazionale, ferma al 10,13%.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 888498 test, dai quali sono emersi complessivamente 71797 casi di positività (l'8.08% del campione totale).Sono stati purtroppo registrati 43 decessi nelle ultime ore: 28 nella Bat (frutto tuttavia di un aggiornamento), 9 in Capitanata, 4 nel barese, 1 nel leccese, 1 nel brindisino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1911, 570 nell'ex provincia barese, 6 a Giovinazzo.In Puglia ci sono ad oggi 51.236 positivi al virus, 49455 dei quali si curano a casa. In ospedale sono ricoverate 1578 persone, 8 in meno rispetto al dato del venerdì sera e di queste 194 (ben 7 in più) lottano in terapia intensiva.Sono 190, invece, le persone guarite nelle ultime ore, col totale da inizio pandemia salito a 18650.A Giovinazzo non vi sono stati aggiornamenti di sorta al sabato. Il dato è quindi fermo al venerdì sera, quando risultavano positive 176 persone, mentre 6 sono state purtroppo le vittime da marzo a dicembre.