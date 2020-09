Coronavirus, 117 nuovi contagi su 3.319 tamponi in Puglia

LE DICHIARAZIONI DI SANGUEDOLCE

IL DATO PUGLIESE ATTUALE

Ancora picchi di contagi, nonostante l'alto numero di tamponi effettuati, 3.319 solo nelle ultime 24 ore. La Puglia è tra le regioni maggiormente colpite dalla seconda ondata di Covid, con, 4 settembre. Il totale dei positivi è salito quindi, da inizio pandemia, a 5.741 su 320.159 test rino-oro-faringei effettuati.I casi sono così distribuiti tra le varie province: ben23 nel tarantino, 8 nel leccese, 7 in Capitanata, 2 nel brindisino e nella Bat e 5 sono i pazienti infetti residenti fuori regione.Non si sono registrati fortunatamente altri morti e così il computo delle vittime è rimasto fermo aNella giornata di giovedì 3 settembre, anche il sindaco metropolitano,, aveva lanciato un appello attraverso un video social, in cui chiedeva massima attenzione perché il virus sta colpendo duramente la nostra ex provincia, che da inizio emergenza sanitaria ha fatto contare 2.059 casi.Sui nuovi infetti, qualche spiegazione in più è arrivata dal Direttore della ASL Bari, Antonio Sanguedolce:Oltre mille infetti in Puglia. È questo il dato che preoccupa maggiormente amministratori e direzioni ASL, con 157 ricoveri (al Policlinico di Bari sono 7 le terapie intensive) e 929 persone finite in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici. Confortante invece il dato sui guariti: sono 17 nelle ultime ore ed il totale su 5.741 casi acclarati è salito a 4.095 (12 a Giovinazzo).