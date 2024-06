"Conversazioni dal mare" si chiude con Dario Fabbri e Marco Damilano

Grande partecipazione ed entusiasmo per il weekend giovinazzese di Conversazioni dal mare, festival letterario giunto alla sua ottava edizione. Lettori, appassionati, curiosi, turisti, hanno vissuto due giorni di eventi gratuiti con l'opportunità di ricevere nuove chiavi di lettura di fatti di cronaca e attualità.La rassegna culturale, iniziata venerdì 21 giugno con gli aperitivi dell'innovazione, l'ospite internazionale Anabel Hernández e Luca Bianchini, proseguita con Sigfrido Ranucci e Francesca Mannocchi nella serata di sabato, si concluderà domenica 23, sempre in cala porto a Giovinazzo con ospiti attesissimi.La terza giornata di Conversazioni dal mare a Giovinazzo, domenica 23 giugno, sarà inaugurata dalla storia della famiglia di Enzo Tortora con il libro di Gaia, figlia di Enzo Tortora e conduttrice di Omnibus, "Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia". Alle ore 21tra i massimi esperti di geopolitica, presenta "Geopolitica umana. Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne".La chiusura degli incontri giovinazzesi è affidata al giornalistacon un libro che traccia la storia degli ultimi 80 anni del nostro Paese, un modo per lanciare una riflessione corale per immaginare le rotte future da poter affrontare.Conversazioni dal mare ha anche uno spazio "Young" dedicato ai bambini dai 3 anni in su: domenica dalle 19.30 si terrà il laboratorio "Nel paese dei mostri selvaggi". Per prenotarsi al laboratorio di lettura e disegno, curati da Lucrezia Mastrapasqua, è necessario inviare un messaggio Whatsapp al numero 3496761649.Conversazioni dal mare è organizzata da Artemia all'interno della programmazione di Teatro Pubblico Pugliese. «Questa edizione è una sfida che abbiamo colto con grande piacere, l'obiettivo è quello di costruire un ponte intellettuale tra due città che sono legate dal mare. Conclusa la fase a Giovinazzo saremo proiettati verso il Gargano raggiungendo il porto di Mattinata con altri grandi protagonisti della letteratura contemporanea, del giornalismo, dell'economia, per alimentare la coesione tra territori per identità geografiche legati indissolubilmente al e dal mare. Vi aspettiamo a Mattinata» dice Giulia Murolo, coordinatrice editoriale del festival Conversazioni dal mare.