Convegno pastorale diocesano in diretta streaming

Una rimodulazione necessaria, allo scopo di consentire lo svolgimento degli eventi attraverso modalità che possano permettere la migliore fruibilità e la maggiore partecipazione possibile di popolo. Il convegno pastorale diocesano, presieduto da Monsignor, Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, si snoderà su due date: venerdì 23 ottobre (dalle 19 alle 21) il momento diocesano, mercoledì 28 quello parrocchiale.Il primo appuntamento, in programma al, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali diocesani Youtube e Facebook.Il saluto del Vescovo Cornacchia precederà la relazione sul tema "La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa", a cura del professor, preside della Facoltà teologica pugliese. Ragioni di sicurezza hanno indotto a invitare in presenza i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, i componenti del consiglio pastorale diocesano e della consulta diocesana per le aggregazioni laicali, oltre a cinque laici per parrocchia e per associazione diocesana e cittadina extraparrocchiale.Cinque giorni più tardi, invece, sarà la volta dei consigli pastorali, organizzati in ciascuna parrocchia o attraverso incontri di gruppi extraparrocchiali riuniti in condizioni di sicurezza se in presenza o comunque a distanza. Prevista la riflessione su "Parrocchia missionaria. Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli", incentrata sulle proposte operative a partire dal programma pastorale diocesano 2020/21, le cui linee programmatiche sono state pubblicate su "Luce e Vita" n° 30 del 27 settembre scorso.