Consiglio comunale, si discute di Bilancio di previsione. L'ultimo della Giunta Depalma

Il presidente Alfonso Arbore ha convocato per lunedì 11 aprile il Consiglio comunale di Giovinazzo, che tornerà in presenza.All'ordine del giorno, tra gli altri punti, anche il Bilancio di previsione, l'ultimo della gestione Depalma.Al primo punto, la massima assise è chiamata a discutere sul Regolamento per la disciplina dell'IMU. Poi si passerà alle occupazioni di suolo pubblico ed al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per le aree destinate a mercati.Al quarto punto i consiglieri saranno chiamati a discutere di DUP, poi si passerà a determinare le aliquote IRPEF, IMU e il prezzo di cessione delle aree da destinare a residenza, attività produttive e terziarie.Ottavo punto impegnativo sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche e non su quello delle alienazioni. Al decimo sarà discusso il programma per l'affidamento degli incarichi ed infine di passerà alla vera e propria discussione conclusiva sul Bilancio di previsione finanziario.