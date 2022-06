Consiglio comunale: i nomi di chi è certo di entrarvi

IN CASO DI VITTORIA DI DANIELE de GENNARO



SE VINCESSE MICHELE SOLLECITO

In queste ore, con i risultati delle votazioni di domenica scorsa acquisite, si susseguono le voci di possibili apparentamenti in vista del ballottaggio. Fanno sostanzialmente gola ad entrambe le coalizioni in lista i voti del Partito Democratico.Ma ci sono alcuni punti fermi, rappresentati dai nomi di coloro i quali, in maggioranza o tra i banchi dell'opposizione, comunque vada domenica 26 giugno, siederanno in Consiglio comunale.Si tratta si, consigliera uscente, oggi di PrimaVera Alternativa, didi X Daniele de Gennaro Sindaco,di Civica 22,del Partito Democratico, didella lista SMS-Sollecito Michele Sindaco, del presidente uscentecha ha corso con Sud al Centro e dell'assessora della Giunta Depalma,Certi ovviamente anchein qualità di candidati sindaco.Se vincesse Daniele de Gennaro, e qui iniziamo ad entrare in un terreno minato, secondo i calcoli della nostra redazione, corroborati anche da alcuni movimenti e partiti, a PrimaVera Alternativa andrebbero altri 2 seggi e quindi oltre a Sabrina Mastroviti siederebbero in Aula "Pignatelli" Michele Digiaro e Damiana Nacci. Con loro anche Carmela Zaza di X de Gennaro Sindaco che affiancherebbe il collega Davide Digiaro (2 seggi), Ada Iessi di Civica 22 (con lei Filippo Cortese, 2 seggi), Nando Depalo e Bibi Mastroviti di Sinistra Italiana ed Angelo Lasorsa del Movimento Puglia.Se invece il 26 giugno dovesse prevalere Michele Sollecito, SMS conquisterebbe 2 seggi con Annamaria Sollecito, di cui vi abbiamo scritto, e Antonella Carlucci. Due seggi anche a Forza Giovinazzo con Gaetano Depalo, maggior suffragato, il quale se vincesse de Gennaro sarebbe fuori, e Daniela Sala. In caso di vittoria di Michele Sollecito, dentro anche Nicola Giangregorio con Natalie Marzella (2 seggi) di Città del Sole, Francesco Cervone di Noi per Giovinazzo e Nicola Turturro della lista Con Michele Sollecito.