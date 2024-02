Consiglio comunale Giovinazzo, gratifica al giornale "La Piazza"

È stato convocato per lunedì 4 marzo, alle ore 19.00, in seduta straordinaria e in 1^ convocazione, il Consiglio comunale di Giovinazzo.All'ordine del giorno dell'assise cittadina convocata dal presidente Francesco Cervone:1) Comunicazioni del Sindaco. Gratifica al giornale locale "La Piazza", da 28 anni realtà editoriale presente in città ed oggi unica edizione cartacea;2) Approvazione del Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile;3) Regolamento di Contabilità - Approvazione;4) Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitarie - modifiche.