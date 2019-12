Concetta Antonelli presenta all'IVE "I racconti di Natale"

Il libro

Sarà presentato questa sera, 23 dicembre, nell'Auditorium Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, il librodella scrittrice Concetta Antonelli (illustrazioni di Francesca Ribatti).L'appuntamento è per le ore 19.00 con uno degli eventi promossi in città dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Il patrocinio è della Città Metropolitana di Bari.L'autrice dialogherà con Roberta Magarelli, titolare della Florestano Edizioni e gli interventi saranno inframezzati dai brani suonati dalldiretta dal MaestroL'ensemble è composto da ben trenta allievi giovanissimi, compresi tra i 5 ed i 12 anni ed è il frutto del lungo lavoro della stessa Andriani, che ricopre anche il ruolo di presidentessa, di Eliana de Candia, Cecilia Spagnoletti, Gabriella Altomare, Cecilia Gigante, Silvia Scarnera, Claudia Lops, Vito Vilardi, Gaetano Camporeale, Mario Petrosillo, che da mesi preparano gli eventi con professionalità e costanza.Il libro è adatto alla lettura dei bambini, dai 6 anni in su. Si occupa del tempo di Natale come tempo ritrovato, inteso come tempo degli affetti, delle emozioni autentiche, degli abbracci mai dati. È suddiviso in quindici racconti scritti dalla bella penna di Concetta Antonelli, che è divenuta una delle scrittrici più seguite nel settore. «Così - racconta la presentazione del libro su Amazon -, il Natale delle luci, dei colori, dei canti e degli auguri lascia affiorare il Natale che conta davvero, quello in cui si pareggiano i conti, si comprendono verità fondamentali, supera la cortina della scintille effimere e va in fondo, nel calore morbido e sicuro di quei valori, sentimenti e affetti che sono le ragioni fondamentali dell'esistenza». Ad impreziosire un testo adatto ai più piccoli ci sono le belle illustrazioni originali di