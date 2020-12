Comitato Feste Giovinazzo: tutti on line per far arrivare gli auguri oltreoceano

Le parole d'ordine erano ben chiare sin dal principio del collegamento in videoconferenza: radici, tradizione e amicizia.Mercoledì 23 dicembre, ilha voluto salutare, con una riunione sulla piattaforma telematica Zoom, molti giovinazzesi sparsi nel mondo e augurare loro un buon Natale, in un anno davvero disgraziato.L'idea era venuta al gruppo di lavoro guidato dal Presidente, che ha fatto da padrone di casa, ricordando a tutti l'importanza delle radici. Con lui, sempre via web, c'erano collegati il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale,lo scrittore, giornalista, nonché coordinatore della comunicazione per l'Università Cattolica di Milano,un uomo che ha speso gli ultimi anni per ricucire quel legame con chi vive lontano da Giovinazzo.Ad allietare tutti i convenuti ci ha pensato il Maestro, che ha eseguito alcuni brani al pianoforte. Dagli Stati Uniti erano collegati il miticoormai il più famoso degli emigrati giovinazzesi nel mondo,Sorpresa anche dal Sud America, conin videoconferenza dal Perù, mentre dall'altra parte del globo terrestre, dall'Australia, sono arrivati i saluti in diretta di Dominic Scivetti e Santa Piscitelli. Sorpresa tra le sorprese, il saluto dell'e del Sottosegretario alle Politiche Agricole,lieto di poter inviare anch'egli un saluto a chi lo ascoltava oltreoceano.A far da sfondo anche un eccellente omaggio alla Madonna di Corsignano del musicistadi cui vi racconteremo nelle prossime ore in un articolo della nostra Marzia Morva.È stato un saluto intenso, sentito, con qualche occhio lucido a testimoniare legami indissolubili con la propria terra, soprattutto in un'annata disgraziatissima. Giovinazzo ha chiamato ed ancora una volta i suoi figli sparsi nel mondo hanno risposto, senza dimenticare mai chi, per colpa del maledetto morbo, non ce l'ha fatta.Che sia dunque per tutti un Natale sereno nel limite delle possibilità. Conserviamo attraverso gli sguardi delle persone care il senso profondo di questa festività.