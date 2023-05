Comitato Feste Giovinazzo, scelto il logo

È stato ufficializzato nelle scorse ore il nuovo logo delIl logo è ispirato alla creazione di Elena Fiorentino, giovanissima alunna della scuola secondaria inferiore "Buonarroti".Un rosone romanico, di quelli presenti nelle luminarie, che richiama in qualche modo la Concattedrale di Santa Maria Assunta, cuore del culto mariano a Giovinazzo con la chiesetta del Padre Eterno ed il Casale di Corsignano, è sovrastato dal profilo della stessa Cattedrale e del centro storico giovinazzese, così come lo si vede da Ponente.Le novità per il gruppo guidato dal presidente Francesco Cassano non finiscono qui. A giorni l'annuncio di una conferenza stampa in cui sarà presentato il programma della festa agostana, momento attesissimo dai fedeli giovinazzesi.Prende sempre più forma il nuovo corso del Comitato Feste Patronali, prende sempre più forma quel che sarà ad agosto.