Comitato Feste Giovinazzo, gli auguri di buon Natale saranno in videoconferenza

Farsi gli auguri era uno dei riti collettivi delle festività natalizie e di fine anno, ma il Covid-19 inquieta, miete vittime e non sarà possibile farlo di persona.Per questi motivi anche ilguidato da, punta ad una sobria, ma partecipata videoconferenza in cui ritrovarsi e magri scambiarsi gli auguri anche e soprattutto con chi sta oltreoceano.Il giorno 23 dicembre, alle 21.00 ora italiana, attraverso la piattaforma, vi sarà un incontro con tutti i giovinazzesi sparsi nel mondo per augurarsi buone feste nel nome di Maria SS di Corsignano, Patrona e Madre della città che tutti amiamo.Dopo i saluti istituzionali che apriranno la videoconferenza, il gruppo che lavora da più di 3 anni all'appuntamento estivo più importante ha pensato ad alcune sorprese che non sono state svelate nemmeno alla vigilia e c'è chi giura che si tratterà di qualcosa di molto divertente.Poco prima dell'incontro via web, verrà comunicato l'indirizzo di collegamento in privato a chiunque vorrà partecipare. Per ricevere le credenziali d'accesso, i giovinazzesi interessati potranno comunicare numero di telefono e indirizzo email in due differenti modalità: con una mail a corsignanogiovinazzo@gmail.com , oppure tramite Messenger sulla pagina Facebook "Comitato Feste Giovinazzo".La speranza è che sin dal 2021 quegli abbracci e quei sorrisi, espressi oggi in modalità virtuale, possano ridivenire una preziosa routine che torneremo ad apprezzare dopo l'incubo di un morbo che allunga le distanze e dilata le solitudini.