Colpo di coda dell'estate: nelle prossime ore 35° su Giovinazzo

Sole e caldo a Giovinazzo anche sul finire di questa rovente estate.Domani, martedì 19 settembre, sulla cittadina adriatica si registreranno punte di 35°, con scarsa ventilazione da nord-ovest. Mare calmo, ancora ideale (per chi non ha impegni lavorativi) per un tuffo. Il caldo tornerà intenso anche tra venerdì 22 e sabato 23 settembre, con nuovi picchi di 34°.Attenzione però alle piogge domenica prossima, 24 settembre.