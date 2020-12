Cittadella della Cultura, se ne occupa domani il Consiglio comunale

Il Presidente Alfonso Arbore ha convocato per domani, mercoledì 23 dicembre, alle ore 17.00, una nuova seduta in via telematica del Consiglio comunale.All'ordine del giorno ci sono 5 punti. I primi due riguardano la, nella quale sono in corso ed in via di definizione i lavori per l'efficientamento energetico di diversi ambienti. Al punto uno si procederà a colmare un vulnus, quello delpiù volte sollecitato dalle opposizioni e su cui gli amministratori avevano anticipato che sarebbe stato discusso ed approvato appena il cantiere sarebbe giunto alla sua fase conclusiva.Connesso al primo punto sarà anche il secondo, con l'approvazione del, un vero patrimonio culturale della città di Giovinazzo da preservare ad ogni costo.Chiusura con tre debiti fuori bilancio rinvenenti da altrettante soccombenze dell'Ente comunale in giudizi, sia davanti alla giustizia civile sia davanti a quella amministrativa. La seduta del Consiglio comunale sarà trasmessa sui canali YouTube e sul sito comunale.