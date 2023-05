Cinquanta giovani oggi al Gran Shopping diventano "animatori" di villaggio

Oggi pomeriggio i cinquanta aspiranti animatori che hanno preso parte ai tre giorni di lezioni della "Frog Academy, a scuola dall'animatore", riceveranno un attestato di partecipazione. Un bel riconoscimento per i ragazzi che hanno seguito il corso di formazione a cura di Dj Frog in collaborazione con il Gran Shopping Molfetta nella grande piazza Ottagono, che hanno avuto la preziosa opportunità di fare una vera full immersion in una serie di attività preparatorie all'intrattenimento professionale, oltre ad insegnare tecniche, segreti e trucchi per affrontare in modo vincente qualunque imprevisto. Un lavoro ricco di sfaccettature e comprende diverse caratteristiche artistiche quali canto, ballo, recitazione, oltre a doti caratteriali innate che favoriscono il naturale coinvolgimento degli altri.Attività peculiari che potrebbero diventare una vera e propria attività lavorativa già a partire dall'estate 2023 ormai alle porte grazie alla possibilità messa a disposizione dalla Frog Academy che ha fornito ai partecipanti al corso la possibilità unica di confrontarsi con professionisti dell'arte dell'intrattenimento, oltre a coinvolgere artisti e attori di una compagnia teatrale.Il progetto, nato dalla collaborazione tra Antonio Roselli, in arte Dj Frog, attivo da oltre vent'anni nel mondo dell'intrattenimento, e il centro commerciale molfettese, ha riscosso un grande successo tanto da aver ampiamente superato i posti disponibili per le iscrizioni. I tre giorni di corso culmineranno nel momento di festa per la consegna degli attestati che, oltre a certificare le ore di frequenza, avranno anche valore per i crediti scolastici.