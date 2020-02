Cimitero chiuso nella giornata di domani

A causa delle fortissime raffiche di vento che stanno continuando a sferzare Giovinazzo, il Sindaco, Tommaso Depalma, ha firmato un'ordinanza che ha sancito la chiusura del cimitero comunale per questo pomeriggio e per domani, 6 febbraio.Troppo pericoloso aprirlo al pubblico (in molti casi anziani) vista anche la vicinanza al litorale, su cui insistono correnti nord-occidentali che soffiano anche oltre i 60 km/h.Il cimitero tornerà a seguire il consueto orario di apertura dei cancelli da venerdì 7 febbraio, dalle ore 7.00 del mattino sino alle 17.00.