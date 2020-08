Ci ha lasciati suor Giuseppina, la "mamma" spirituale di tanti

, si è spenta all'età di 92 anni.Amatissima madre spirituale e pedagoga di tanti giovinazzesi, che in lei hanno trovato un punto di riferimento importante, lascia un vuoto incolmabile nel mondo cattolico cittadino e non solo.Dolore immenso nella comunità delledelle quali è stata un importantissimo tassello nelle mani della Provvidenza. Le esequie si terranno nella Cappella dell'Istituto San Giuseppe, in via Cappuccini, a Giovinazzo, mercoledìalle ore 8.30.«Suor Giuseppina è un pezzo di vita di mia moglie Maria, impegnata nell'associazionismo cattolico, e mia - commenta il Sindacovisibilmente commosso -. Ero stato loro piccolo alunni all'asilo e poi l'ho ritrovata da adulto quando ho iniziato a frequentare mia moglie e lei è divenuta punto di riferimento per noi due. Sono certo - conclude - che starà pregando per tutti noi come ha sempre fatto in vita».«Quanto lavoro nel sociale a servizio dei bambini e degli anziani - scrive-. Una vita dedicata agli altri, una vita donata al Signore. Lasci un bellissimo ricordo in tutti noi che abbiamo avuto l'onore di conoscerti, ti porteremo sempre nel nostro cuore. Buon viaggio Suor Giuseppina, guardaci da lassù e prega per noi».